Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den Zugverkehr. Auf der betroffenen Strecke verkehren vor allem Regionalzüge, die in die nördlich gelegene Alpenregion Valtellina führen. Von einigen angefahrenen Bahnhöfen gibt es Weiterverbindungen mit Bussen nach Bormio und Livigno, die Austragungsorte der Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo sind.<BR \/><BR \/>Am vergangenen Wochenende waren bereits Schäden auf dem Streckennetz der italienischen Eisenbahn entdeckt worden. An drei Stellen des Bahnnetzes entdeckten die Behörden Beschädigungen, was für erhebliche Behinderungen sorgte. Nach Angaben der Regierung in Rom deutet alles auf Sabotage hin. In die Ermittlungen hat sich auch eine Anti-Terror-Einheit eingeschaltet.