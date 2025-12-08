In Südtirol stehen rund 4.000 Personen unter Sachwalterschaft. Am Bozner Landesgericht werden jährlich über 500 neue Verfahren eröffnet, und der Bedarf steigt, da die Bevölkerung immer älter wird. Viele Betreute leiden an Demenz oder Alzheimer, aber auch an kognitiven Beeinträchtigungen, psychischen oder Suchterkrankungen. Familienmitglieder, Fachkräfte wie z.B. Rechtsanwälte oder der Verein für Sachwalterschaft selbst können vom Vormundschaftsgericht eingesetzt werden, wenn eine Sachwalterschaft unumgänglich wird. <BR \/><BR \/> Wer sich hingegen seinen Sachwalter – falls einmal ein Ernstfall eintreten sollte – selbst aussuchen möchte, kann dies, solange er geschäftsfähig ist, jederzeit mit einer entsprechenden Willenserklärung beim Notar tun. Es ist auch möglich, eine Liste von Personen anzugeben, von denen man ausgeht, dass sie die eigenen Bedürfnisse mit der entsprechenden Sensibilität vertreten werden. „Das ist von Vorteil, denn Empathie und Vertrauen zwischen Sachwalter und Begünstigtem sind die Basis dafür, dass Entscheidungen möglichst gemeinsam getroffen werden“, unterstreicht Roberta Rigamonti. <h3>\r\nPolitik soll Ehrenamt weiterhin attraktiv machen<\/h3>So ist es auch im Ethikkodex des Vereins für Sachwalterschaft verankert. Der im Oktober vorgestellte Kodex (wir berichteten) stieß sowohl italienweit als auch auf internationaler Ebene auf große Resonanz, weiß Rigamonti. Inzwischen wurde der Kodex nämlich auf Englisch übersetzt und ist auf der Webseite von „International Guardianship Network“ (IGN) einsehbar. IGN ist ein gemeinnütziger Verein, der weltweit Fachleute, Freiwillige und Familien unterstützt, die Vormundschaften für schutzbedürftige Erwachsene verwalten. <BR \/><BR \/>Den Tag des Ehrenamtes am Freitag beging der Verein für Sachwalterschaft mit einem Open Day an seinem Sitz am Siegesplatz 48 in Bozen. Dabei konnten die Bürger Informationen einholen und sich mit den Fachleuten austauschen. Direktorin Rigamonti nutzte die Gelegenheit, um allen Freiwilligen für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken und den Verein vorzustellen, bei dem neue Sachwalter immer willkommen sind. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1247349_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ihr Wunsch in Sachen Ehrenamt allgemein: dass die politischen Entscheidungsträger weiterhin und vermehrt Schritte setzen, um das Ehrenamt attraktiv zu machen. „Gerade für junge Menschen kann die Möglichkeit, sich als Freiwilliger zu engagieren, auch ein Wegweiser in eine spätere Berufswahl sein“, ist Rigamonti überzeugt.