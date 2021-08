Sängerin Sophie Rabanser ist Blumenpatin der „Pflanze des Jahres“

Einige Gärtner haben die junge Sängerin besucht und sind von der Blühfreudigkeit der Pflanze und vom grünen Daumen der Patin begeistert. Die „Amazonia White with eye“ leuchtet in ihrem weiß-roten Blütenkleid vom Balkon der Blumenpatin in Barbian. Trotz Wetterkapriolen und dem nassem Sommer steht die neue Geraniensorte in voller Blüte. „Dies ist nur mit viel liebevoller Pflege möglich“, meinten die Gärtner einstimmig.„Die Pflege der neuen Geraniensorte “Amazonia White with eye“ ist herrlich unkompliziert und bedarf nur geringer Aufmerksamkeit,“ erzählt die Patin Sophie Rabanser. Sie zeigt sich sichtlich froh darüber, denn neben ihrer Arbeit als Musiklehrerin und den vielen Proben bleibt ihr nicht viel Zeit für andere Dinge.„Im Schatten gedeiht die Geranienneuheit ebenso zuverlässig wie in der vollen Sonne. Selbst zeitweise Trockenheit kann der pflegeleichten Balkon- und Terrassenpflanze nichts anhaben“, so die Patin lächelnd. Und der Obmann der Südtiroler Gärtner Valtl Raffeiner fügt hinzu, dass vor allem die Pflegeleichtigkeit ein Kriterium ist, nach der die Pflanze des Jahres ausgesucht wird. Das macht die Aktion vor allem bei jungen Kunden erfolgreich.Die wenige Zeit für die Pflege nimmt sich Sophie Rabanser dann gerne. Sie liebt die Arbeit mit den Pflanzen, holt sich bei den Gärtnern Tipps und Tricks und ist für jeden Ratschlag dankbar. Sophie Rabanser genießt die sommerliche Atmosphäre auf ihrem Balkon. Als heurige Patin der Pflanze des Jahres freut sie sich besonders über die Strahlkraft der Geranie.

stol