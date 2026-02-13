Berlin dpa Weiter teilte die Polizei am Mittag mit, dass seine 26-jährige Mutter und sein fünfjähriger Bruder sich weiter in einem kritischen Zustand befinden. Alle waren bewusstlos im Hausflur gefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelegung sei der Säugling gestorben, hieß es.<BR \/><BR \/>Der 75-jährige Wohnungsmieter, in dessen Wohnung das Feuer nach den Ermittlungen ausgebrochen war, wurde zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Drei weitere Menschen kamen ebenfalls mit Verdacht Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser.<BR \/><BR \/>Weiter berichtete die Polizei, dass ein Portier eines Mehrfamilienhauses gegen 20.00 Uhr einen ausgelösten Brandmelder in einer Wohnung gehört habe und starken Rauch sah. Er rief die Feuerwehr.