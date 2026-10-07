<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gefahrguteinsatz-am-recyclinghof-aetzende-daempfe-nach-chemischer-reaktion" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie bereits am Dienstagabend berichtet,<\/a> war es gegen 17.30 Uhr am Recyclinghof in der Bozner Mitterhofer-Straße zu einem Alarm gekommen. Ursprünglich wurde ein Brand in einem Presscontainer für Restmüll vermutet.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr stiegen auffällige, orange-braune Dämpfe aus dem Container auf. Eine Überprüfung mit der Wärmebildkamera ergab jedoch schnell Entwarnung bezüglich eines Feuers: Es war keine für einen Brand typische Temperaturentwicklung messbar. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte verzichteten daher gezielt auf den Einsatz von Löschwasser und leiteten stattdessen eine genaue Gefahrgut-Erkundung ein.<BR \/><BR \/>Dabei stießen die Wehrleute im Container auf zwei Chemikalienbehälter. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass diese Salpetersäure und Phosphorsäure enthalten hatten. Die ausgelaufenen Säuren waren mit dem gepressten Restmüll in Kontakt gekommen und hatten die heftige Dampfentwicklung verursacht.<h3>Aufwändige Bergung unter Schutzanzügen<\/h3>Die Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich umgehend ab und kontrollierten die Luftwerte fortlaufend mit Messgeräten. Unter schweren Schutzanzügen entleerten die Feuerwehrmänner den Container, trennten das von der Säure kontaminierte Material vom restlichen Müll und sicherten es für eine fachgerechte Entsorgung. Die ausgetretene Flüssigkeit wurde mit speziellem Chemikalienbinder aufgenommen.<BR \/><BR \/>Ein Mitarbeiter des Recyclinghofs erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, nachdem er Spritzer der ätzenden Flüssigkeit im Gesichts- und Brustbereich abbekommen hatte. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und ins Krankenhaus Bozen gebracht.<BR \/><BR \/>Da die Behälter im Müll entsorgt wurden, hat die Stadtpolizei Bozen weitere Abklärungen und Ermittlungen aufgenommen, um die Herkunft der Säurebehälter und den Verursacher ausfindig zu machen.