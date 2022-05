Säureattacke auf 2 Schwestern: Angreiferinnen flüchten auf Scootern

Laut polizeilicher Rekonstruktion waren die beiden Schwestern kurz nach ein Uhr nachts auf einer Straße in Neapel unterwegs, als sich ihnen 3 andere Mädchen näherten. Diese sollen ihnen Säure in die Gesichter geschüttet haben. Dann flüchteten die Angreiferinnen auf 3 Motorrollern.Die beiden Schwestern wurden mit Verätzungen am Arm und im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert.Die ältere Schwester erlitt Verletzungen an der linken Wange und an einem Arm, die jüngere Schwester an der rechten Wange und der Nase.Die Opfer sagten der Polizei, dass sie den Grund für den Angriff nicht kennen. Den beiden Schwestern gehe es gut und sie seien auf dem Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten, meldet die Nachrichtenagentur Ansa.Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine Vergeltungsaktion zwischen Jugendlichen handeln könnte. Aufnahmen von Überwachungskameras sollen keine Hinweise gebracht haben.