Safer Internet Day: „Internet nutzen, sich aber nicht benutzen lassen“

Ivo Plotegher: Am 8. Februar wird in über 100 Ländern weltweit gleichzeitig der „Safer Internet Day“ (SID), der von der Europäischen Kommission ins Leben gerufene und geförderte Welttag für Netzwerksicherheit, begangen. Das Motto dieses Jahres lautet „Gemeinsam für ein besseres Internet “.Plotegher: Bei allen Polizeistellen können Anzeigen eingereicht werden, nicht nur bei der Post- und Kommunikationspolizei. In unserer Statistik haben sich gegenüber den Daten der Vorjahre keine besonderen Veränderungen ergeben.Plotegher: Taucht nicht zu sehr in das virtuelle Leben ein und denkt immer an das berühmte lateinische Sprichwort „Est modus in rebus“ – die Dinge haben eine Grenze. Widmet euch auch dem wirklichen Leben, bestehend aus persönlichen Begegnungen, Sport und Freizeitaktivitäten im Allgemeinen. Und schließlich: Glaubt nicht immer alles, was ihr im Netz lest. Nutzt das Internet, lasst euch nicht von ihm benutzen.Plotegher: Seit einiger Zeit betreiben wir Sensibilisierungsarbeit und versuchen, die Bürger über die Gefahren aufzuklären. Die Bürger sollten sich vor Augen halten, dass kein Kreditinstitut jemals per SMS, Whatsapp oder E-Mail nach sensiblen Daten fragt. Wer Opfer dieser Straftat wird, riskiert, dass die Betrüger Zugriff auf sein Konto haben. Ein anderes Phänomen ist das Online-Trading durch angebliche Broker, um hohe Gewinne durch nicht vorhandene Finanztransaktionen zu erzielen. Ihre Opfer kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Es ist wichtig, bei Gelddingen im realen Leben und noch viel mehr im Internet ohne Eile zu handeln und sich von der Vertrauenswürdigkeit derer, die die Investition anbieten, zu überzeugen. Auch dieses Phänomen gibt es in Südtirol, aber das Ausmaß ist nicht gravierend – auch dank der Sensibilisierungsarbeit verschiedener Institutionen und Einrichtungen.Plotegher: Natürlich ist es wichtig, die persönlichen Daten nicht zu veröffentlichen oder zu verbreiten. Es besteht auch die Möglichkeit, sich in das Verzeichnis für Einsprüche – registro delle opposizioni – einzutragen. Darüber hinaus ist es wichtig, sehr viel Vorsicht walten zu lassen, wenn man ein kommerzielles Angebot erhält: Man darf und muss sich Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, bevor man eine Entscheidung trifft.

uli