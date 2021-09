Safety Park: Elektrofahrzeuge beim „E-Drive Day“ selbst testen

Die Elektromobilität hat längst Fahrt aufgenommen. Wenn es nach dem Willen der Europäischen Kommission geht, sollen ab 2035 nur mehr Fahrzeuge mit Stecker unterwegs sein. Um die Zukunft am E-Markt bereits heute kennenzulernen, steht am Sonntag, 12. September im Verkehrssicherheitszentrum Safety Park in Pfatten die Elektromobilität im Mittelpunkt des Geschehens.Wie immer gilt es beim „E-Drive Day“, Elektromobilität erlebbar zu machen und die Möglichkeit zu nutzen, Elektrofahrzeuge verschiedener Hersteller auszuprobieren. Während des heurigen E-Drive Days stehen verschiedene Elektroautos (Batterie und Wasserstoff) zur Verfügung, die bei den Testrunden auf den Pisten des Safety Park getestet werden können.Für Fragen über die Möglichkeiten, Förderungen und Perspektiven rund um die Elektromobilität stehen außerdem die Experten von Green Mobility bereit.Wer am E-Drive Day teilnehmen will, muss sich zunächst über die Webseite anmelden und die gewünschte Uhrzeit auswählen. Es werden nur Besucher zugelassen, die eine gültige Anmeldung mitbringen. Für die Teilnahme ist zudem der Nachweis des Grünen Passes erforderlich.Während der gesamten Veranstaltung sind die geltenden Hygienebestimmungen einzuhalten und die Mindestabstände zu wahren.Der E-Drive-Day trägt auch heuer wieder die Auszeichnung „GreenEvent“, wobei der Planung, Organisation und Umsetzung nach umweltgerechten Kriterien besonderes Augenmerk gewidmet wird. Die Teilnahme ist kostenlos.Organisiert wird der E-Drive Day von Green Mobility und dem Safety Park in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG in Zusammenarbeit mit dem technischen Partner Alperia.

stol/lpa