<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/motocross-im-safety-park-zukunft-ungewiss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass die Piste beim Safety Park in Pfatten Ende des Jahres geschlossen wird.<\/a><BR \/><BR \/>Marco Bolzonello, Präsident des FMI-Landeskomitees Bozen, stellt in einer Aussendung unterdessen klar: „Es ist festzuhalten, dass der Offroad-Bereich nicht ausschließlich dem Motocross vorbehalten war. In der jüngeren Vergangenheit engagierten sich auch mehrere Motoclubs sowie das Landeskomitee Bozen der FMI für die Schaffung eines Trial-Bereichs, einer Disziplin, die bekanntlich nur geringe Umweltbelastungen verursacht.<BR \/><BR \/>Die Verwaltung des Offroad-Bereichs erfolgte zunächst direkt durch die in-house Gesellschaft und wurde unter Einhaltung der technisch-sportlichen Vorschriften und der vorgegebenen Richtlinien durchgeführt.<h3>\r\nAnlage dient als Trainingsfläche<\/h3>Mit der zwischenzeitlichen Übernahme der Verwaltung durch ein privates Unternehmen im Rahmen einer Ausschreibung durch die STA Spa wurde die Anlage bisher betrieben, ohne dass eine Erneuerung der technisch-sportlichen Zulassung durch den Verband erfolgte. Auch der Trial-Bereich wurde nicht genutzt. Gleichzeitig dient die Anlage zahlreichen Amateursportlern als Trainingsfläche.<BR \/><BR \/>Es ist nachvollziehbar, dass durch den Betrieb der Anlage gewisse Lärmemissionen entstehen. Gleichzeitig zeigen die öffentlich einsehbaren Messungen, dass die gesetzlichen Grenzwerte und die zulässigen Überschreitungen stets eingehalten wurden. Zudem befindet sich inzwischen ein Testbereich für Militärfahrzeuge auf dem Gelände.<h3>\r\nFlexible Öffnungszeiten und Einhaltung der zulässigen Emissionsgrenzen<\/h3>Eine flexible Gestaltung von Öffnungszeiten in Absprache mit den beteiligten Interessengruppen ist wünschenswert. Notwendig für die Fortführung der Aktivitäten ist jedoch die Wiederherstellung einer offiziellen technischen Zulassung der Anlage sowie die Einhaltung der zulässigen Emissionsgrenzen gemäß den technisch-sportlichen Vorschriften, ebenso wie die Wiederaufnahme des Trial-Betriebs.<BR \/><BR \/> Die Nutzung von Elektro-Motorrädern ist derzeit noch eingeschränkt, wie die geringe Zahl entsprechender Fahrzeuge in den Wettbewerben auf allen Ebenen zeigt, obwohl sowohl der Internationale als auch der Italienische Motorradverband daran arbeiten, diese Entwicklung zu fördern.“<h3>FMI garantiert Unterstützung<\/h3>Das FMI-Landeskomitee Bozen garantiert bereits jetzt seine Unterstützung der öffentlichen Verwaltung oder eines zukünftigen Betreibers, unter der Voraussetzung, dass die technisch-sportlichen Vorschriften eingehalten werden und ein kontinuierlicher Dialog mit den Beteiligten geführt wird, um eine Lösung zu finden, die allen Interessen gerecht wird. Dabei ist auch die Berücksichtigung der zahlreichen jungen Nutzer der Anlage von großer Bedeutung.