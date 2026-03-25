<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/motocross-im-safety-park-zukunft-ungewiss" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, läuft die Konzession der Motocross-Piste im Safety Park in Pfatten mit Ende des Jahres aus, weshalb eine Ausschreibung zur Verlängerung derzeit diskutiert wird. Oberhofer und Hofer seien sich laut Aussendung einig, dass es für die Orte Leifers und Pfatten das Beste wäre, wenn die Piste aufgelassen würde. Man sei sich bewusst, dass es landesweit derzeit noch keine Alternative gebe, weshalb man vom Land als Minimalkompromiss eine Reduzierung der Aktivitäten beim Safety Park fordere. <h3>\r\nKompatscher und Alfreider gesprächsbereit<\/h3>„Wir fordern zumindest die Ausweitung jener Betriebszeiten, wo man nur mit Elektromotorrädern fahren darf“, so Oberhofer. Insbesondere der Sonntag sei als Ruhetag wichtig und dürfe nicht durch den Lärm herkömmlicher Motocrossräder beeinträchtigt werden. Kompatscher und Alfreider hätten sich hinsichtlich der Forderungen gesprächsbereit gezeigt. „Wir werden den Gemeinden und den Motocrossfahrern einen Kompromissvorschlag unterbreiten und hoffen damit, einen gangbaren Weg zu finden, damit der Sport weiterhin ausgeübt werden kann, gleichzeitig aber etwas für die Lärmreduktion unternommen wird“, so Alfreider.