Damit steht die Strecke den Motocross-Begeisterten in Südtirol weiterhin zur Verfügung. Wie das Landesressort für Infrastrukturen und Mobilität mitteilt, soll die neue Konzession zudem die Lärmbelastung für die Bevölkerung in der Umgebung deutlich senken und den Umstieg auf Elektromotorräder fördern.<BR \/><BR \/>„Uns war wichtig, eine Lösung zu finden, mit der wir den Motocross-Sport in Südtirol erhalten und gleichzeitig die Belastung für die Menschen in der Umgebung deutlich reduzieren können“, betont Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Mit der neuen Vergabe ist uns das gelungen. Wir geben dem Sport eine Zukunft und setzen gleichzeitig auf weniger Lärm und weniger Emissionen.“<h3>\r\nSonntags ausschließlich E-Motocross<\/h3>Ab 2027 ist die Motocross-Strecke auch sonntags ausschließlich Elektromotorrädern vorbehalten. Montags, dienstags, donnerstags und freitags gilt diese Regelung bereits. Motorräder mit Verbrennungsmotor dürfen mittwochs und samstags von 13 bis 17 Uhr auf der Strecke fahren.<BR \/><BR \/> Mittwochs dürfen die Strecke nur Fahrerinnen und Fahrer mit einer gültigen Trainings- oder Rennlizenz nutzen. Die Mittagspause von 12 bis 13 Uhr für Motorräder mit Verbrennungsmotor bleibt bestehen.<h3>\r\nE-Motocross kennenlernen und ausprobieren<\/h3>Ein weiteres Ziel ist es, E-Motocross bekannter zu machen und Interessierten die Möglichkeit zu geben, es selbst auszuprobieren. „Motocross macht auch elektrisch Spaß. Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, das selbst zu erleben“, sagt Landesrat Alfreider.<BR \/><BR \/> „Die Technik entwickelt sich weiter, und wir wollen diese Chance nutzen. So können wir eine Sportart erhalten, die in Südtirol viele Begeisterte hat, und gleichzeitig neue Wege gehen.“<BR \/><BR \/>Die Neuregelung sieht zunächst eine dreijährige Übergangsphase vor, in der der Anteil der Elektromotorräder steigen soll. Langfristig soll die Motocross-Strecke ausschließlich mit Elektromotorrädern genutzt werden.