„Sagenhafte“ Mehrjahreskalender im Krankenhaus Meran

Gemeinsam mit Ingrid Heiss (Konzept & Fotografie), Arnold Ritter (Fotografie & Bildbearbeitung) und Dietmar Thaler (Grafik &Design) haben einige Mitglieder der Vereinigung, die selbst von Mukoviszidose betroffen sind, einen Kalender gestaltet, der die Sagen und Legenden Südtirols in Bildern erzählt.Die Kalenderblattmotive zeigen u.a. die Geschichten des Pfeifer Huisile, des König Laurin, der Schlernhexen, der Saligen vom Egger oder der Nixe vom Karersee.Jedes Monatsbild wird ergänzt durch kurze, die jeweilige Sage beschreibende Texte in deutscher und italienischer Sprache.Zu bewundern sind die Bilder vier Wochen lang bis zum 23. Februar im Foyer des Krankenhaus Meran und anschließend auch im Krankenhaus Schlanders vom 23. Februar bis zum 15. März.Der Kalender kann gegen eine Spende von 30 Euro, die Bilder für 300 Euro erworben werden. Bestellung über E-Mail an: [email protected] oder über die Facebook-Seite der Vereinigung.