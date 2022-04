Sahara-Sand und Temperaturen bis zu 25 Grad

So allmählich kommt der Frühling auch in Südtirol an. Die Karwoche verspricht schon fast frühsommerliche Temperaturen. Allerdings wird auch ein alter Bekannter zurückkehren und für ein zu dieser Jahreszeit doch recht gängiges Wetterphänomen sorgen: die Rede ist vom Sahara-Sand.