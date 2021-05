Saisonsstart der Motorradstaffel – wertvoller Dienst auf 2 Rädern

Das ursprüngliche Pilotprojekt sah landesweit 3 Standorte vor, an denen jeweils 2 Motorräder positioniert werden sollten. Man einigte sich auf einen schrittweisen Ausbau dieser Dienstleistung. 2020 wurden eben 2 weitere Motorräder angeschafft. Derzeit hat diese Gruppe unter der Leitung von Vorstandsmitglied Stephan Dissertori ihren Standort in Bozen, am Hauptsitz der Landesleitung des Weißen Kreuzes.Nun verfügt die Motorradstaffel also über 4 Motorräder, mit welchen sie den Dienst auf der A22 effizienter abdecken kann. Zudem ist es künftig auch möglich, zeitgleich an Sanitätsdiensten teilzunehmen. Dies war bisher mit nur 2 Motorrädern nicht machbar, ohne gleichzeitig auch der Verpflichtung gegenüber der A22 nachzukommen. Um auch personell gut aufgestellt zu sein, wird die Staffel von den derzeit 13 Mitarbeitern auf 30 aufgestockt.Die entsprechenden Fahrprüfungen wurden jüngst im Safety Park in Pfatten abgehalten. Und das Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit auf 2 Rädern, die natürlich auch rettungsdienstliche Erfahrung voraussetzt, ist sehr groß. Um wiederum der Sicherheit Rechnung zu tragen, finden regelmäßig Fahrsicherheitstrainings in Pfatten statt.Einige Daten zur Tätigkeit: Im Vorjahr leisteten die Freiwilligen der Motorradstaffel knapp 1000 Stunden und legten mehr als 23.000 Kilometer zurück. Insgesamt verzeichnete die Staffel 174 Transporte, darunter 39 Einsätze und 33 Labortransporte, beispielsweise zum Transport von Covid-19-Abstrichen.

