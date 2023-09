Salerno: 38-Jähriger ersticht seine Ehefrau

Für die Ermittlungen wurde die Straße vor dem Haus, in dem sich der Mord ereignete, abgesperrt. - Foto: © ANSA / Massimo Pica

Die Carabinieri und die Polizei am Tatort. - Foto: © ANSA / Massimo Pica

In Italien wird jeden dritten Tag eine Frau getötet. Nun kam es schon wieder zu einem Femizid: Am Mittwoch tötete ein Mann seine 38-jährige Ehefrau durch Messerstiche. Zu dem grausamen Mord kam es in der Wohnung des Paares in Battipaglia (Salerno).Die genaue Dynamik des Mordes und das Motiv sind noch nicht geklärt. Die ersten Rekonstruktionen lassen darauf schließen, dass der 38-jährige Mann seine Ehefrau nach einem Eifersuchtsstreit getötet hat. Bevor er die gleichaltrige Frau tödlich verletzte, soll er seine beiden minderjährigen Kinder aus dem Haus geschickt und nach der Tat dann die Polizei alarmiert haben. Die Ermittlungen der Carabinieri von Battipaglia dauern noch an.Marco Aiello tötete seine gleichaltrige Frau Maria Rosaria Troisi wohl durch einen Messerstich in den Hals. Die genaue Todesursache wird allerdings erst bei der Autopsie festgestellt werden können.Ob es bereits zuvor zu häuslicher Gewalt gekommen war, ist derzeit nicht bekannt. In der Zwischenzeit wurden die beiden minderjährigen Kinder in die Obhut von Familienmitgliedern gegeben. Der Mann wurde festgenommen.