Saltaus: Aufsehenerregender Unfall fordert Schwerverletzten

Das Auto stürzte rund 10 Meter in die Tiefe. - Foto: © Videoaktiv

Es war kurz vor 6.30 Uhr morgens, als ein Pkw-Lenker bei Saltaus die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen das Geländer der Torggler-Brücke krachte und rund 10 Meter tief in das daruntergelegene Bachbett stürzte. Der einheimische Fahrer wurde bei dem Absturz in seinem Auto eingeklemmt und war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bewusstlos.Die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Passeier und Meran übernahmen die Erstversorgung und brachten den schwerverletzten Mann ins Krankenhaus. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Saltaus, St. Martin in Passeier und St. Leonhard in Passeier, die sich um die Sicherungs-und Aufräumarbeiten der Unfallstelle kümmerten. Die Carabinieri haben die Erhebungen zum Unfall aufgenommen.