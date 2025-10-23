<BR \/>Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht. Die falsche Wegbeschreibung seines Navigationssystems leitete den Urlauber über eine Hofzufahrt auf einen schmalen Wiesenweg. Diesem soll er rund 300 Meter gefolgt sein, ehe er bemerkte, dass es sich um eine Sackgasse handelt.<BR \/><BR \/>Beim Versuch seinen Pkw zu wenden, geriet er mit der Motorhaube über einen steilen Abhang. Das Auto blieb stecken, beinahe wäre er in den darunterliegenden Wald gestürzt. Der Mann schaffte es, sich eigenständig aus dem Pkw zu befreien und ging den Weg zurück, um nach Hilfe zu suchen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229466_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Auf seinem Rückweg kam dem Urlauber bereits der Hofbesitzer entgegen, der den Autofahrer schon vorher bemerkt hatte und nach dem Rechten sehen wollte. Es wurden die Carabinieri und die Freiwillige Feuerwehr Saltaus alarmiert. Letztere haben den Pkw geborgen, die Bergung dauerte bis 1.30 Uhr an. Der Urlauber blieb unverletzt.