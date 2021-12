Salurn: 2 Personen wegen Corona-Verstößen bestraft

Bei Kontrollen in einem Lokal in Salurn haben die Ordnungshüter am Samstag einen 49-jährigen Mann erwischt, der sich eigentlich vom 6. bis zum 12. Dezember in vom Südtiroler Sanitätsbetrieb verordneter häuslicher Isolation befinden sollte. Der Mann kassierte eine Anzeige.Bestraft wurde im Zuge dieser Kontrollen auch ein junger Mann aus Kurtinig, der keinen Mund-Nasen-Schutz trug und auch keinen solchen bei sich hatte. Er muss mit einer Verwaltungsstrafe von 400 bis 1000 Euro rechnen.

stol