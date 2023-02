Salurn: 2 Pkw zusammengeprallt – 4 Leichtverletzte

Der Sachschaden ist erheblich. - Foto: © FF Salurn

Es war gegen 13 Uhr, als 2 Pkw zwischen der Mühlenstraße und der Loretostraße in Salurn zusammenprallten. Daraufhin rückten sofort sämtliche Einsatzkräfte aus.Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner schwer verletzt. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten die 4 leicht verletzten Personen an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in das Krankenhaus von Bozen.Die Freiwillige Feuerwehr Salurn kümmerte sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen auch die Carabinieri, die den genauen Unfallhergang ermitteln.