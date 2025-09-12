<BR \/>Gegen 13.15 Uhr ging bei der FF Salurn der Alarm wegen eines Entstehungsbrandes in der Industriezone ein. Betroffen war ein Gebäude, in dem mehrere Betriebe ihren Sitz haben. Darunter auch die „Carpenteria Odorizzi“, deren Mitarbeiter den Notruf abgesetzt haben. <BR \/><BR \/>Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich im Gebäude schon starker Rauch entwickelt. Nur mit der Atemschutzmaske konnten die Feuerwehrmänner das Innere des Gebäudes betreten. Die Rauchstelle in der „Carpenteria Odorizzi“ war schnell gefunden – doch sie stellte sich nicht als eigentliche Brandursache heraus.<h3>\r\nEigentlicher Brand im angrenzenden Betrieb<\/h3>\r\nNach einem Rundgang um das Gebäude bemerkten die Feuerwehrmänner, dass der eigentliche Brand im Natursteinhandel „Getti“, der sich im selben Gebäude befindet, ausgebrochen ist. Die Räumlichkeiten des Betriebs sollen bereits in Flammen gestanden sein. Bemerkt hatte dies vorerst niemand, da der Betrieb „Getti“ geschlossen war. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte waren gezwungen, die Tür aufzubrechen, um den Brand zu bekämpfen. Allein die FF Salurn war mit 30 Mann vor Ort. Zudem rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Kurtinig und Neumarkt zur Unterstützung an. <BR \/><BR \/>Glücklicherweise wurde der Brand rasch unter Kontrolle gebracht, die Ermittlungen zur Ursache laufen. Es entstand lediglich Sachschaden, verletzt hat sich niemand. Auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri von Aldein waren vor Ort.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210932_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>