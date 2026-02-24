In der Baita Garba in Salurn ist am heutigen Dienstag gegen 11 Uhr ein Dachstuhl in Brand geraten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280823_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Salurn jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1280826_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz stand auch das Weiße Kreuz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Kurtinig und Neumarkt.