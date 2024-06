Salurn: Enkel plündert Konto der Oma

Der 23-Jährige hat das Vertrauen seiner Großmutter ausgenutzt und nach und nach vom Konto der Oma Geld auf ein Drittkonto überwiesen, am Ende waren es 3000 Euro.Die Großmutter hatte ihrem Enkel regelmäßig ihr Handy gegeben, weil sie – wie so viele ältere Menschen – nicht zu 100 Prozent mit allen Funktionen des Smartphones vertraut war. Insgesamt 5 Mal loggte sich der junge Mann über die App in das Bankkonto seiner Oma ein und überwies Geld auf ein anderes Bankkonto. Anschließend löschte er die Sms-Mitteilungen, um die Spuren zu verwischen.Erst mit der Zeit wurde die Oma misstrauisch und verständigte die Carabinieri von Salurn. Diese hörten sich in der Familie um, diese bestätigte, dass der polizeibekannte Enkel regelmäßig das Handy der Oma nutzte, u.a. auch zum Zeitpunkt der letzten Überweisung. Der junge Mann wurde angezeigt.