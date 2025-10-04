In der Aldo-Moro-Straße führten die Carabinieri zusammen mit der mobilen Funkstreifen-Einheit von Neumarkt eine Kontrolle durch. Im Fokus standen dabei 2 Fahrzeuge, ein Kleinwagen und ein Wohnmobil. <BR \/><BR \/>Darin befanden sich 6 Jugendliche zwischen 20 und 24 Jahren, die in verschiedenen Gemeinden ansässig sind: in Salurn, Mogliano Veneto (Provinz Treviso), Martina Franca (Provinz Tarent), Leifers (Provinz Bozen), Trevignano (Provinz Treviso) und Castello di Godego (Provinz Treviso).<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung der Fahrzeuge fanden die Ordnungshüter im Armaturenbrett versteckt ein Klappmesser. Außerdem wurden insgesamt 37 Gramm Haschisch und ein bereits gedrehter Joint beschlagnahmt. Die Drogen konnten 3 der 6 Personen zugeordnet werden. <BR \/><BR \/>Die Jugendlichen wurden wegen Verstößen im Zusammenhang mit Waffen und Drogen angezeigt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1220976_image" \/><\/div>