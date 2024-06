Salurn: Kätzchen aus Regenrinne befreit

Foto: © FFW

Bereits in der Früh war das Miauen einer Katze zu hören; die Bewohner eines Hauses neben dem Altersheim in Salurn wussten aber nicht, woher es kam. Gegen 14 Uhr alarmierten sie schließlich die Freiwillige Feuerwehr Salurn , die sofort zur Tierrettung eilte.Es stellte sich heraus, dass ein junges Kätzchen in einer Regenrinne feststeckte und sich nicht eigenständig daraus befreien konnte. Also stiegen die Einsatzkräfte mit einer Leiter hoch und schnitten mit ihrem Werkzeug die Rinne auf, um das Kätzchen aus der misslichen Lage zu befreien.Nach rund einer Stunde hielten die Feuerwehrmänner das Kätzchen unversehrt in den Armen. Sie versorgten es mit Wasser und übergaben es anschließend einer Familie. „Man glaubt zu wissen, wem die Katze gehört“, sagt der Salurner Feuerwehr-Kommandant Christopher Nardin gegenüber der STOL-Redaktion.