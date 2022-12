Salurn: Lkw-Zugmaschine fängt Feuer – Rauch weitum zu sehen

Der Lkw war auf der Staatsstraße durch Salurn in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe der Industriezone bemerkte er gegen 16 Uhr das Feuer. Er reagierte gleich richtig, stellte die Maschine am Straßenrand ab und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Rauch war weitum zu sehen.Die Freiwillige Feuerwehr Salurn und Nachbarwehren wurden sofort alarmiert; schlussendlich war nur der Einsatz der örtlichen Wehr erforderlich, für die anderen gab es Entwarnung. „Wir waren mit 22 Leuten und 3 Fahrzeugen im Einsatz“, berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Salurn, Christopher Nardin. „Das Feuer war relativ schnell gelöscht.“Verkehrsbehinderungen gab es keine. Weiterfahren konnte die Zugmaschine aber freilich nicht mehr: Er steht derzeit im Innenhof eines Unternehmens in der Nähe und wartet auf Kontrolle und Reparatur.