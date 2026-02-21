Der Einsatz wurde durch mehrere Anrufe bei der Notrufzentrale ausgelöst, nachdem Anwohner von Schreien und lautem Lärm aus einer Wohnung im Ortszentrum berichteten. Eine Streife der Carabinieri von Neumarkt traf kurze Zeit später am Einsatzort ein.<BR \/><BR \/>Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Mann seine Partnerin körperlich angriff. Die Behörden zögerten nicht und schritten umgehend ein. <h3>\r\nOpfer ins Krankenhaus gebracht<\/h3>Die Carabinieri konnten den gewalttätigen Mann festnehmen und die Frau in Sicherheit bringen. Während der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und verhielt sich auch gegenüber den Beamten gewalttätig. Rettungskräfte versorgten sie zunächst vor Ort und brachten sie anschließend ins Krankenhaus Bozen zur weiteren medizinischen Untersuchung.<BR \/><BR \/>Parallel aktivierten die Beamten das sogenannte „Codice Rosso“-Protokoll, das in Italien bei Fällen häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt angewendet wird und besondere Schutzmaßnahmen für Betroffene vorsieht.