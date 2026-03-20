In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri einen in Südtirol lebenden Mann verhaftet. Ihm werden Widerstand und Bedrohung eines Amtsträgers sowie die Verwendung eines gefälschten Dokuments zur Last gelegt.<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich entlang der Staatsstraße, wo die Einsatzkräfte ein Fahrzeug kontrollierten. Bei den Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Fahrer – ein Gastronom mit Migrationshintergrund – keinen gültigen Führerschein besaß. Stattdessen legte er ein polnisches Ausweisdokument vor, das sich nach Kontrollen als Fälschung herausstellte.<BR \/><BR \/>Während der Identitätsfeststellung soll der Mann zunehmend aufgebracht und aggressiv geworden sein. Er sei auf die Beamten losgegangen und habe schwere Todesdrohungen gegen sie ausgesprochen. Sein ebenfalls anwesender Sohn habe zunächst versucht, den Vater zu beruhigen. <h3>\r\nSohn bekommt für Eingreifen zwei Ohrfeigen<\/h3>Dieser soll seinem Sohn dafür jedoch zwei Ohrfeigen ins Gesicht gegeben haben. In der Folge soll der Sohn die Amtshandlungen der Carabinieri behindert haben und wurde deshalb wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Zuge der angespannten Situation erlitt einer der eingesetzten Carabinieri eine leichte Gesichtsverletzung und musste im Krankenhaus von Cavalese behandelt werden.<BR \/><BR \/>Der Verhaftete, der den Ordnungskräften bereits bekannt ist, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bozen unter Hausarrest gestellt. Nach der anschließenden Anhörung wurde gegen ihn die Auflage verhängt, sich dreimal pro Woche bei den Behörden zu melden.