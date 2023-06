Foto: © FFW Salurn

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der SS12 südlich von Salurn: Laut ersten Informationen soll ein Motorradfahrer mit einem Auto kollidiert und anschließend gestürzt sein. Er zog sich dabei Verletzungen am Bein zu.Die Freiwillige Feuerwehr Salurn war mit den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beschäftigt. In Zuge derer kam es zu einigen Verzögerungen im Straßenverkehr.Die Sanitäter des Weißen Kreuz kümmerten sich um die Erstversorgung des Verletzten. Die Carabinieri haben die Unfallermittlungen aufgenommen.