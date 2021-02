Salurn: Mure donnert in Weinberg

Gegen 16.50 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Salurn alarmiert.Laut Kommandant Christopher Nardin kamen keine Menschen zu Schaden. Es befinden sich zwar Häuser in der Umgebung, für sie besteht aber keine Gefahr. Die Schäden im Weinberg sind aber beträchtlich.Die Gemeindestraße blieb geöffnet, am Montag wird es einen Ortsaugenschein mit Vertretern der Gemeinde und mit Experten geben.Übrigens: 300 bis 400 Meter weiter in Richtung Norden traf diese Gemeindestraße vor einer Woche – am 31. Jänner – ein kleiner Steinschlag.

fm