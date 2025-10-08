Auf der Südspur der Brennerautobahn auf der Höhe Salurn ist es heute gegen 14.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Dabei soll ein Lieferwagen auf einen Sattelschlepper aufgefahren sein. <BR \/><BR \/>Die Nordspur war infolgedessen kurzzeitig gesperrt. Die Südspur war rund eine Stunde gesperrt. Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person tödlich verletzt. <BR \/><BR \/>Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt, das Weiße Kreuz, ein Notarztteam inklusive Rettungshubschrauber, die Carabinieri sowie der Autobahndienst. Es staute in beide Richtungen.