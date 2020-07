Schwerer Unfall bei Salurn: 3 Verletzte

Die Rettungskräfte wurden kurz vor 16.30 Uhr alarmiert. Ersten Informationen zufolge soll ein Fahrzeug – angeblich ein Renault Megane – offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort soll der Pkw einen Fiat Panda touchiert haben. Dieser prallte dann frontal gegen einen stehenden Lkw, der bei einer Tankstelle geparkt war.Eine Frau an Bord des Renault blieb im Wagen eingeklemmt und verletzte sich schwer. Sie musste von den Wehrleuten geborgen werden. Auch ein Mann, der mit dem Renault unterwegs war, zog sich erhebliche Verletzungen zu.Eine weitere Frau, die an Bord des Fiat Panda war, verletzte sich leicht.Im Einsatz standen ein Rettungshubschrauber aus dem Trentino, die Freiwillige Feuerwehr Salurn, sowie Rettungssanitäter aus Salurn und Neumarkt.Es bildeten sich Staus in beide Richtungen. Die Staatsstraße musste für rund eine halbe Stunde geschlossen werden.

stol