Salvini sieht sich als künftiger Premierminister

„Wenn Giorgia Meloni in der Koalition eine Stimme mehr bekommt, wird Giorgia Meloni Ministerpräsidentin“, unterstreicht Matteo Salvini. - Foto: © ANSA / RICCARDO DALLE LUCHE / 111

Einen bündnisinternen Konkurrenzkampf mit Giorgia Meloni, der Chefin der Fratelli d Italia, befürchte er nicht, sagte Salvini am Dienstag in Mailand.„Wenn Giorgia Meloni in der Koalition eine Stimme mehr bekommt, wird Giorgia Meloni Ministerpräsidentin. Wenn Matteo Salvini eine Stimme mehr bekommt, dann wird Matteo Salvini Ministerpräsident. Klarer als so kann die Lage nicht sein. Das ist Demokratie“, sagte der Vorsitzende der Lega.In der Mitte-rechts-Koalition, der auch die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi angehört, seien die Verhältnisse klar und transparent. Im konkurrierenden Mitte-links-Lager herrsche dagegen Chaos, wetterte Salvini.Der Lega-Chef feilt derzeit am Wahlprogramm des Mitte-rechts-Bündnisses. Sicherheit, Kampf gegen die illegale Einwanderung und Steuersenkungen sind die Prioritäten des Ex-Innenministers.Salvini will wieder auf seine Migrationspolitik der „geschlossenen Häfen“ setzen, um die illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Sein Ziel ist es, NGO-Schiffe, die Migranten im Mittelmeer retten, die Einfahrt in italienischen Häfen zu verwehren, wie er dies bereits in seiner Amtszeit als Innenminister 2018/19 praktiziert hat.Das Mitte-Rechts-Lager aus Melonis Fratelli d'Italia, der Forza Italia und der Lega gilt als Favorit bei der italienischen Parlamentswahl am 25. September. Laut Umfragen könnten es allein die Fratelli d'Italia auf 23 Prozent der Stimmen schaffen.