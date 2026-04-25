„Sie dürfte aufgrund der verharschten Schneedecke ins Rutschen gekommen sein“, sagte Einsatzleiter Michael Koch.<BR \/><BR \/>Die Begleiterin der abgestürzten Pongauerin alarmierte gegen 9.30 Uhr die Bergrettung. Der Unfall war unterhalb des Wildsees passiert.<BR \/><BR \/> „Die Frau war gut ausgerüstet, sie trug auch Harscheisen und die Alarmierung durch ihre Begleiterin bzw. Rettungskette lief erfreulich rasch ab“, so Koch.<BR \/><BR \/>Der Rettungshubschrauber „Martin 1“ brachte die 78-Jährige nach der Taubergung zuerst zur Felseralm. Zehn Bergretter aus Obertauern und ein Bergrettungsarzt unterstützten bei der Erstversorgung. Danach wurde die Schwerverletzte ins Spital geflogen.