Salzburg: Tierpflegerin von Nashorn getötet

Als daraufhin ein anderer Pfleger versuchte, das Tier zu verscheuchen, griff das Nashorn auch ihn an, informierte die Polizei in einer Aussendung. Die Tierpflegerin wurde so schwer verwundet, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.Der Pfleger erlitt schwere Verletzungen, er wurde mit der Rettung ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Ein Kriseninterventionsteam ist an Ort und Stelle, hieß es seitens des Roten Kreuzes.Nähere Einzelheiten waren vorerst nicht bekannt, die Zoo-Leitung wird um 10.30 Uhr bei einem Mediengespräch informierten. Laut der Facebook-Seite des Zoos bleibt der Tiergarten den ganzen Dienstag geschlossen.