Salzburger Landeskliniken bereiten Triage vor

In den Kliniken können die Behandlungen weiterer Patienten nach geltenden medizinischen Standards und Sorgfaltsmaßstäben bald nicht mehr garantiert werden.Es drohe eine Notstandssituation einzutreten, in der intensivmedizinische Triagierungen vorgenommen werden müssen.Die SALK haben inzwischen ein sechsköpfiges Triagierungsteam nominiert, das aus 5 Medizinern verschiedener Fachbereiche - darunter ein Internist, ein Intensivmediziner und ein Palliativarzt - und einer Juristin besteht, sagte SALK-Sprecher Wolfgang Fürweger am Dienstagvormittag zur APA. Dieses Team müsse dann entscheiden, welche Patienten noch intensivmedizinisch behandelt werden können.Aufgrund der derzeitigen Lage sei zu befürchten, dass die gesetzliche Verpflichtung, „Patienten nur nach den Grundsätzen und anerkannten Methoden der medizinischen Wissenschaft ärztlich zu behandeln, trotz aller gesetzten Maßnahmen nicht mehr durchgängig und vollinhaltlich erfüllt werden kann“, schreibt SALK-Geschäftsführer Paul Sungler in einer der APA vorliegenden „Überlastungsanzeige“.Im Non-Covid-Bereich des Uniklinikums würden bereits 272 Betten fehlen. „Im Intensivbereich befinden wir uns in der letzten vorgesehenen Stufe des Intensiv-Stufenplans. Eine weitere Eskalation darüber hinaus sei aus heutiger Sicht nicht leistbar“, heißt es zudem in einem Papier.

apa