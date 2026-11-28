Laut Anklage habe der Pensionist die Trennung nicht verkraftet und sei der Meinung gewesen, die Frau sei für seine Probleme und die Krankheit der gemeinsamen Tochter verantwortlich. Darum soll er beschlossen haben, seine langjährige Lebensgefährtin zu töten. Am Tag der Tat zog der Salzburger einen Schutzoverall, Einweghandschuhe und eine Sturmmaske an, nahm ein Nudelholz in die Hand und läutete an der Haustür der Frau. Weil sie Besuch erwartete, öffnete sie die Türe.<BR \/><BR \/>Der Mann trat darauf ein und ging auf seine Ex los. Ihr gelang es, ihm die Sturmhaube vom Kopf zu reißen und ihn zu erkennen. Der 64-Jährige schlug dreimal mit dem Nudelholz auf den Hinterkopf der Frau und stieß sie die Kellertreppe hinunter. Dann ging er ihr nach, und begann sie zu würgen und ihren Kopf gegen den Boden zu schlagen. Das Opfer wehrte sich und bat den Angreifer, aufzuhören. Dabei täuschte sie auch vor, ihn noch zu lieben, heißt es in der Anklage. Erst als die Frau das Bewusstsein verlor, hielt der Angreifer inne und wählte den Notruf. Der Mann weist jede Tötungsabsicht zurück. Die Frau erlitt Rissquetschwunden, eine Gehirnerschütterung, eine Wirbelverletzung und etliche Hämatome. Der Prozess ist für den 11. Februar 2027 angesetzt.<BR \/><BR \/>(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; Österreichische Gewaltschutzzentren unter 0800\/700-217; Hilfe im Bundesland Salzburg unter anderem beim Gewaltschutzzentrum Salzburg unter 0662\/87 01 00 oder beim Frauennotruf Salzburg unter 0662\/88 11 00. Bei unmittelbar drohender Gefahr ist die Polizei rund um die Uhr unter dem Notruf 133 erreichbar.)