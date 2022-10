Samantha Cristoforetti ist auf dem Weg zurück zur Erde

Bilder der US-Raumfahrtagentur NASA zeigten am Freitag, wie das Raumschiff Dragon der privaten Firma SpaceX von dem Außenposten der Menschheit etwa 400 Kilometer über der Erdoberfläche abdockte.Die Rückkehr der NASA-Astronauten Kjell Lindgren, Bob Hines und Astronautin Jessica Watkins sowie Samantha Cristoforetti von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA wird wenige Stunden später vor der Küste des US-Bundesstaates Florida erwartet.Die „Crew-4“ hatte auf der ISS Ende April die „Crew-3“ abgelöst. „Crew-5“ war Ende vergangener Woche an der Raumstation angekommen. Das Kommando an Bord hat nun der russische Kosmonaut Sergej Prokopjew von Cristoforetti übernommen – sie war die erste europäische ISS-Kommandantin.