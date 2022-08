Sammelstelle für Lebensmitteltafel in Eppan eingerichtet

Die Sammelstelle wird am 5. und 6. August organisiert. - Foto: © Eppan Hilft

Die Gründe, warum die Lebensmitteltafel an ihre Grenzen stößt, sind vielfältig. Einerseits erfüllen wegen der Inflation immer mehr Bürger die Kriterien und haben Anrecht auf diese Hilfeleistung, andererseits wurde die Anzahl der Lebensmittel, welche vom Staat im Zuge der Umsetzung des EU-Hilfsfond (FEAD) gestellt wird, trotz höherem Bedarf nicht erhöht.Zudem wurden nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine auch die Kriegsflüchtigen als Berechtigte in das Hilfsprogramm aufgenommen und somit sind nun rund 50 Personen mehr zu versorgen .Weil traditionell im August keine Lebensmittel vom nationalen „Banco alimentare“ gestellt werden, konnte man im August bislang trotzdem die Ausgaben aufrecht erhalten, indem man auf das „Ersparte und Gespendete“ zurückgriffen hat.Um den Eppaner Mitbürgern, die auf diese wertvolle Hilfe angewiesen sind, auch in den kommenden 4 Wochen eine Ausgabe zu ermöglichen, wird eine kleine Sammelstelle eingerichtet, bei der haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel gespendet werden können. Die Pfarrcaritas und „Eppan Hilft“ werden deshalb für kommenden Freitag, 5. August von 17 bis 19 Uhr und und Samstag, 6. August von 9 bis 12 Uhr eine Sammelstelle organisieren.