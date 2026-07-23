Der Bozner Samstagmarkt zieht vorübergehend um. Schon im August sollen die 128 Wanderhändler an neuen Standorten ihre Waren verkaufen. Die neuen Standplätze hier im Überblick.<BR \/><BR \/><BR \/>Voraussichtlich für etwa drei Jahre wird er auf mehrere Standorte vor der Talferbrücke sowie entlang der Freiheitsstraße, in der Amba-Alagi-Straße, der Giuliani-Straße und auf dem Mazziniplatz verteilt (siehe Grafik unten). Nach dem Ende der Arbeiten für die Tiefgarage und der Neugestaltung des Siegesplatzes werde der Samstagmarkt an seinen alten Standort zurückkehren, so die Gemeinde. <BR \/><BR \/>Auf der Sitzung des Stadtrates am Dienstag wurde die Rangliste der insgesamt 128 Händlerinnen und Händler beschlossen, die bislang einen Standplatz auf dem Siegesplatz hatten. Sie alle erhalten auch an den neuen Standorten eine Konzession für die Nutzung öffentlichen Grundes, wobei „die Unterbringung aller Straßenhändlerinnen und Straßenhändler besonders komplex war“, wie der Stadtrat in seinem Beschluss vom Dienstag betonte.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339242_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut Bürgermeister Claudio Corrarati „werden die einzelnen Händler jetzt kontaktiert, um die jeweilige Standplatzzuweisung formell zu vereinbaren. Danach haben wir ein klareres Bild“, wie er gegenüber STOL erklärte.“ Die Gemeinde strebt laut Corrarati eine Verlegung des Marktes schon ab dem 8. August an. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Händlerinnen und Händler können gegen die vom Stadtrat beschlossene Rangliste sowie gegen die Zuweisung der Standplätze Rekurs einlegen. Am neuen Standort für den Samstagmarkt bleiben die Freiheitsstraße und auch der dortige Radweg für die Dauer des Marktes und der anschließenden Reinigung gesperrt. Die endgültige Räumung des Marktgeländes wird von 15.30 Uhr auf 14.30 Uhr vorverlegt.<BR \/><h3>\r\nFünfgeschossige Tiefgarage<\/h3><BR \/>Unter dem Siegesplatz wird eine fünfgeschossige Tiefgarage gebaut. Den Zuschlag für den Bau und die Führung hat die eigens zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft „Garage Siegesplatz“ nach einer Ausschreibung der Stadtgemeinde erhalten. Die Gesellschaft arbeitet laut der Gemeinde an der Ausführungsplanung für den Bau. Das zweitplatzierte Unternehmen hat gegen das Ergebnis der Ausschreibung Rekurs vor dem Staatsrat eingelegt, der nach Angaben der Gemeinde jedoch keine Auswirkungen auf den Baustart hat. „Die Verhandlung über den Rekurs wird voraussichtlich im Oktober stattfinden“, erklärte Vizebürgermeister Stephan Konder auf Anfrage.<BR \/><BR \/>In den ersten zwei unterirdischen Parkgeschossen werden mindestens 150 öffentliche Stellplätze für zeitlich beschränktes Parken und im vierten und fünften Stockwerk 158 private Garagenplätze errichtet. Im dritten Stockwerk kann der Konzessionär entscheiden, entweder weitere öffentliche Stellplätze oder zusätzliche private Garagenboxen bzw. Stellplätze als Zubehör zu errichten, wobei in der Parkgarage mindestens 50 Stellplätze für Anwohner als Abonnement angeboten werden müssen.