San Marino impft jetzt auch Touristen

Ab kommenden Montag (17. Mai) können sich Urlauber, die einen Hotelaufenthalt in San Marino gebucht haben, für die Impfung mit dem russischen Sputnik-Vakzin anmelden. Der Preis für die 2 Dosen beträgt 50 Euro, teilten die Behörden des Ministaates an der Adria am Mittwoch mit.Interessenten müssen sieben Tage im Voraus einen Hotelaufenthalt von mindestens 3 Nächte buchen. Innerhalb von drei Wochen wird ihnen die zweite Dosis injiziert. Vom Angebot können Ausländer mit Ausnahme der Italiener profitieren. San Marino hat seine Bevölkerung mit dem Sputnik-Vakzin immunisiert, das von der EU-Arzneibehörde EMA nicht anerkannt ist. 36.000 Vakzine wurden bisher in San Marino verabreicht, 22.000 Menschen erhielten die 1. Dosis.„San Marino hat im Vergleich zum Rest Europas spät mit der Impfkampagne begonnen, doch dank der aktiven Zusammenarbeit mit dem Russian International Fund (Rdif), der Organisation, die Sputnik vermarktet, haben wir aufgeholt“, sagte der Außenminister San Marinos Luca Beccari.Unter anderem auch die Stadt New York will Touristen mit einer Impfung anlocken. Wie Bürgermeister Bill de Blasio angekündigt hatte, sollen dabei mobile Impfteams eingesetzt werden.

apa/stol