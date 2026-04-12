<BR \/>Beim Opfer handelt es sich laut einem Bericht der Tageszeitung „L'Adige“ um Pietro Serafin. Er war gemeinsam mit zwei Freunden unterwegs, als er auf der Straßen Richtung Falcade die Kontrolle über sein Motorrad verlor. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300080_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der junge Mann wurde von der Fahrbahn geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Die Rettungskräfte konnten trotz raschen Eingreifens nichts mehr für ihn tun.<BR \/><BR \/>Serafin arbeitete zuletzt als Barkeeper in einem Hotel in Venedig. Zuvor war er auch sportlich aktiv, unter anderem im Futsal. In den vergangenen Jahren galt seine Leidenschaft zunehmend dem Motorradfahren.<BR \/><BR \/>Die Behörden haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Mit Beginn der wärmeren Jahreszeit steigt auch die Zahl der Motorradfahrer auf den Passstraßen – damit verbunden ist ein erhöhtes Unfallrisiko.