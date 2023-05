Sand in Taufers: Für 55-jährigen Kajakfahrer kommt jede Hilfe zu spät

Die Einsatzkräfte suchten die Ahr ab und fanden den 55-Jährigen bei Kematen. - Foto: © FFW

Auch der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites war vor Ort. - Foto: © FFW

Der Alarm ging um kurz nach 21 Uhr ein. Andere Kajakfahrer hatten den Notruf abgesetzt (STOL hat berichtet). Die Einsatzkräfte rückten sofort aus und besetzten die Brücken flussabwärts. Sie konnten den 55-jährigen Kajakfahrer bei Kematen finden und aus dem Wasser ziehen. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte vor Ort konnte das Leben des 55-Jährigen aber leider nicht mehr gerettet werden.Ersten Informationen zufolge war die Gruppe bei Luttach mit den Kajaks in die Ahr gestiegen und fuhr danach flussabwärts. Kurze Zeit später merkten die Kajakfahrer, dass einer von ihnen fehlte.Genaueres über die Identität des 55-Jährigen war bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Ersten Informationen zufolge handelt es sich dabei aber um einen italienischen Staatsbürger.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Sand in Taufers, Mühlen, Uttenheim, Kematen/Taufers sowie die Wasserrettung Bruneck, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites und die Notfallseelsorge.