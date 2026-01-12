Gegen 14 Uhr ging bei den Rettungsleitstellen der Notruf ein. Das Weiße Kreuz aus Luttach traf als erste Rettungsmannschaft am Unglücksort ein und begann umgehend mit der Wiederbelebung des schwer verletzten Mannes, der reglos am Boden lag.<BR \/><BR \/>Kurz darauf landete auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 mit Notarzt und Sanitäter. Diese setzten die Reanimationsmaßnahmen fort, jedoch ohne Erfolg. Für den 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt musste seinen noch am Unfallort eingetretenen Tod feststellen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Bruneck haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/>In Sand in Taufers löste die Nachricht vom tragischen Tod des weithin bekannten Hoteliers große Bestürzung aus.