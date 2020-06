Sand in Taufers: Bergretter verliert bei Übung sein Leben

Il responsabile del soccorso alpino di Campo Tures è morto ieri sera durante un'esercitazione a Riva di Tures. Ci uniamo... Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Sabato 6 giugno 2020

Das Unglück ereignete sich am Samstagabend kurz vor 20 Uhr nach einer Übung der Bergrettung Sand in Taufers. Der 43-jährige Lukas Forer stürzte nach beendeter Übung und während des Abbaus aus ungeklärter Ursache von einer Felswand in die Schlucht, direkt in den reißenden Reinbach.Auch wenn seine Kollegen schnell reagierten, Alarm schlugen und Forer aus dem Wasser ziehen konnten, waren die Wiederbelebungsmaßnahmen vergebens. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 43-Jährigen feststellen.Im Einsatz standen die Bergrettung Sand in Taufers, der Notarzt, der Pelikan 2, die Carabinieri, die Notfallseelsorge, die Freiwilligen Feuerwehren von Sand und Rein in Taufers sowie von Mühlen, die Wasserrettung Bruneck und der Abschnittsinspektor des Bezirks Unterpustertal.

stol