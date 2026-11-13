<BR \/>Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Kontrolle des 29-Jährigen. Nachdem die Beamten ihn aufgegriffen hatten, durchsuchten sie auch seine Wohnung. Dabei stießen sie auf insgesamt 127 Gramm Marihuana und zehn Gramm Haschisch. Außerdem fanden die Carabinieri eine Präzisionswaage, die ebenfalls sichergestellt wurde.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Fund beschäftigte die Ordnungskräfte nur wenige Stunden später. In der Nähe eines Wohngebiets entdeckten sie einen versteckten Haschischblock. Dieser war noch unversehrt und brachte rund 100 Gramm auf die Waage.<BR \/><BR \/>Bislang konnte die Substanz keiner bestimmten Person zugeordnet werden. Die Carabinieri haben deshalb Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen, um herauszufinden, wer die Drogen dort deponiert hatte und woher sie stammen.<BR \/><BR \/>Die bei beiden Einsätzen sichergestellten Substanzen werden nun zur genaueren Untersuchung an das Labor der Carabinieri in Leifers weitergeleitet.