Sand in Taufers: Junger Mann wirft Glas auf Auto der Carabinieri

In der Nacht zum 1. August, um kurz nach 3.30 Uhr, wurden die Carabinieri zu einem Restaurant in Drittelsand gerufen, wo ein Streit zwischen Restaurantgästen mit einem Verletzten gemeldet worden war.Vor Ort stellte die Patrouille fest, dass ein einheimischer junger Mann von einem anderen jungen Mann einen Kopfstoß erhalten hatte. Anschließend ist der Angreifer geflüchtet. Es gab jedoch viele Zeugen, weshalb der Angreifer identifiziert werden konnte.Während die Einsatzkräfte ermittelten, was genau passiert war, warf plötzlich ein anderer junger Mann ein leeres Glas von der Terrasse des Restaurants auf den Einsatzwagen der Ermittler und nahm Reißaus. Es wurde zwar niemand verletzt, aber das Militärauto wurde beträchtlich beschädigt.Daraufhin werteten die Carabinieri die Bilder der Überwachungskameras des Restaurants aus und konnten zweifellos einen 22-Jährigen aus Gais identifizieren.Dieser wurde daraufhin wegen gefährlicher Sachbeschädigung, schwerer Sachbeschädigung und Missachtung des Militärs angezeigt. Außerdem muss er für die Schäden am Einsatzwagen aufkommen.

