Gegen 16 Uhr wurde Alarm geschlagen: In einem Wohnhaus im Pircherweg war aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte rückten in höchster Alarmbereitschaft aus, da zunächst von einem Großbrand ausgegangen wurde.<BR \/><BR \/>Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht um einen Großbrand handelte. Nach rund einer Stunde konnten die Feuerwehren den Brand unter Kontrolle bringen. Das genaue Ausmaß des Schadens ist derzeit noch unklar.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung sowie das Weiße Kreuz.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>