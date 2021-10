Sand in Taufers: Zweifacher Einsatz im Hackschnitzelsilo

Am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr erreichte die Freiwillige Feuerwehr von Sand in Taufers die erste Meldung: In einem Hackschnitzelsilo war ein Brand ausgebrochen.8 Stunden lang räumten die Wehrleute den Silo unter Atemschutz aus.Doch schon in den frühen Morgenstunden am Dienstag mussten sie erneut ausrücken: Gegen 2 Uhr kam es erneut zur Rauchentwicklung einiger verbleibender Glutnester im Hackgut.Der Brand konnte von den Wehrleuten in Unterstützung der Wehren von Mühlen und Bruneck endgültig abgelöscht werden, eine angrenzende Halle wurde mit Belüftern vom Rauch befreit.

liz