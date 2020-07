Sanierung der Hangbrücke in St. Felix startet

Die Hangbrücke auf Mauerscheiben auf der Landesstraße (LS 123) in der Gemeinde Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix wurde in den 70er Jahren errichtet. Umwelteinflüsse haben die Brücke stark beansprucht, weshalb sie nun saniert werden muss.Bei dem außerordentlichen Instandhaltungseingriff werden die Mauerscheiben sowie die Fahrbahnplatte samt Fugen und Abdichtung saniert. Auch das Betonbankett und die Leitplanken werden verbessert. Danach wird die Brücke neu asphaltiert.In die Brückensanierung investiert das Land rund 1,15 Millionen Euro. Die Arbeiten wurden vergangene Woche dem Unternehmen C9 Costruzioni GmbH übergeben und können nun anlaufen. Für den Eingriff hat die Firma 180 Tage Zeit.„Die Instandhaltung der bestehenden Straßeninfrastruktur ist besonders wichtig, damit wir ein funktionierendes und sicheres Straßennetz bis hinaus in die Dörfer haben und diese sich weiter entwickeln können“, unterstreicht in diesem Zusammenhang Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.Die 1704 Brücken in Südtirol werden regelmäßig und nach genauen Vorgaben von den Mitarbeitern der Abteilungen Straßendienst und Tiefbau kontrolliert. „Die Eingriffe werden nach eine Prioritätenliste abgewickelt“, sagt Alfreider.

