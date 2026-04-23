Weil das Gebäude kulturell und gesellschaftlich wichtig ist, sollen die Arbeiten vor allem mehr Sicherheit, bessere Zugänglichkeit und den Erhalt der Bausubstanz gewährleisten. Dabei werden alle Vorgaben des Denkmalschutzes eingehalten. Die Kosten betragen rund 250.000 Euro. Die Arbeiten sind notwendig, um das Gebäude an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. <BR \/><BR \/><BR \/>Geplant sind unter anderem die Erneuerung und Anpassung der Treppen, bessere Verbindungen im Gebäude, sichere Fluchtwege und Brandschutzmaßnahmen, neue Innentüren sowie Anpassungen im Dachbereich und an der Elektroanlage.Während der Bauarbeiten werden auch Sanierungsmaßnahmen an der Fassade durchgeführt. Die Arbeiten sollen bis Herbst abgeschlossen sein.<BR \/><BR \/><BR \/>„Mit dem Start der Arbeiten machen wir einen wichtigen Schritt für mehr Sicherheit und klare gesetzliche Standards. Kultur braucht verlässliche Investitionen, deshalb stärken wir dieses wichtige Museum gezielt“, erklärt der zuständige Landesrat für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster, Christian Bianchi.